Canción: Oliver Sim – «GMT»

Con tantos festivales en los últimos días, se nos escapó que Oliver Sim ha publicado un nuevo single de su álbum de debut en solitario Hideous Bastard, previsto para el 9 de septiembre a través del sello Young.

Se trata de GMT, en la que cuenta de nuevo con la producción de su compañero Jamie XX y un sample de nada menos que Brian Wilson, leyenda de la música y líder de The Beach Boys.

La canción cuenta con la compañía de un vídeo dirigido por Laura Jane Coulson, y el propio Sim nos explica la inspiración. «Se trata de una de las primeras canciones que hice para el disco. Me había ido con Jamie hasta Australia para escapar del invierno británico. Trabajamos en Sydney y nos hicimos una escapada a Byron Bay, donde paramos en algunas playas remotas mientras escuchábamos a los Beach Boys y a Brian Wilson por el camino». nos cuenta.

Tras Romance With a Memory, Fruit y Hideous, disfrutemos de esta nueva entrega de la música del integrante de the xx.

Sobre The XX

Desde su primer sencillo a comienzos del año 2009, los londinenses the xx llamaron poderosamente la atención de la crítica y el público gracias a las cautivadoras voces de Romy Madley Croft y Oliver Sim y las producciones atmosféricas de Jamie Smith. Su homónimo debut del mismo año terminó siendo la sensación de la temporada y obtuvo el prestigioso Mercury Prize. Su sucesor, Coexist, apareció en 2012. Si bien la banda comenzó a trabajar en su tercer disco en 2014, este no vería la luz hasta 2017. Titulado I See You, el nuevo álbum introducía un estilo mucho más enérgico y ecléctico que el de los anteriores trabajos. Entretanto, Smith aprovechó para consolidar su incipiente reputación como productor, remezclador e incluso artista solista, realizando su debut en 2015 con In Colour.

Fuente: Apple Music

Discografía de The XX

xx (2009)

Coexist (2012)

I See You (2017)

