Canción: Oliver Sim – «Hideous»

Cada vez está más cerca y vamos sabiendo más cosas del debut en solitario de Oliver Sim, el único miembro de The xx que no se había atrevido a hacerlo todavía. Se va a llamar Hideous Bastard y llegará el 9 de septiembre a través del sello Young.

En la línea con ese título llega un nuevo single, Hideous, que viene con un video dirigido por Yann Gonzalez, y con el que Sim se sincera con sus fans y con sí mismo y relata cómo fue diagnosticado con el VIH cuando tenía 17 años, y cómo ha convivido con ello desde entonces.

«Al principio de la creación de mi disco, Hideous Bastard, me di cuenta de que estaba escribiendo mucho sobre el miedo y la vergüenza.

Me imagino que eso podría pintar una imagen de un álbum que suena oscuro, una especie de «ay de mí», pero en los últimos años me he convertido en un firme creyente de que el mejor antídoto para estos sentimientos puede ser sacarlos a la superficie y arrojar algo de luz sobre ellos.

No he escrito el disco para regodearme, sino para liberarme de parte de la vergüenza y el miedo que he sentido durante mucho tiempo. Entonces, escucho mucho de la música como alegre, porque la experiencia de escribirla y grabarla ha sido todo lo contrario de lo que el miedo y la vergüenza han sido para mí.

Cuando llevaba dos tercios del disco, teniendo una buena idea de qué se trataba el disco, me di cuenta de que había estado dando vueltas alrededor de una de las cosas que probablemente me ha causado más miedo y vergüenza. Mi diagnóstico de VIH. He estado viviendo con el VIH desde que tenía 17 años y esto juega un papel importante en cómo me siento conmigo mismo y cómo asumo que otros se han sentido conmigo, desde esa edad hasta mi vida adulta.

Entonces, bastante impulsivamente, escribí sobre eso en una canción llamada Hideous. Pensé que podría lanzarlo al mundo y terminar con eso. Después de tocarle la canción a mi madre, siendo la madre protectora y sabia que es, me dio algunos de los mejores consejos que he recibido. Me sugirió que pasara algún tiempo teniendo conversaciones con personas en mi vida primero. O personas a las que aún no les había dicho, o personas a las que se lo había dicho pero con las que no quería hablar mucho más sobre eso. Desde que escribí Hideous, he pasado los últimos dos años teniendo esas conversaciones, que fueron difíciles e incómodas al principio, pero me han permitido sentirme mucho más libre y solo han fortalecido mi relación conmigo mismo y con las personas en mi la vida.

Una de las relaciones más especiales que he obtenido de esto ha sido con el Sr. Jimmy Somerville. Sabía que para Hideous quería que apareciera un ángel guardián en la canción y me cantara las palabras que necesitaba escuchar. Jimmy no solo ha sido una voz tan poderosa sobre el VIH y el SIDA durante décadas, sino que literalmente suena como un ángel. Me acerqué a él como un completo fanático, pero ahora lo considero un buen amigo. Me animó a hacer la canción para mí. Me enseñó que «glamour» es una palabra escocesa. Y, lo más importante, me recordó que no me tomara demasiado en serio, ¡no sale nada bueno de eso!

«¿Soy horrible?» se siente mucho menos como una pregunta que le estoy haciendo al mundo ahora. Yo sé la respuesta. Por aterrador que todavía se sienta, estoy emocionado de compartir esta música contigo y espero que la disfrutes. Con mucho amor, Oliver xx»

Una vez estrenada esta canción, esta declaración de Sim al mundo, podemos también repasar los anteriores adelantos, Fruit y Romance With a Memory, en las que ha contado, como en todo el trabajo, con la producción de su compañero y amigo Jamie xx.

Oliver Sim – Hideous

Tracklist de Oliver Sim – Hideous Bastard

01 Hideous

02 Romance With a Memory

03 Sensitive Child

04 Never Here

05 Unreliable Narrator

06 Saccharine

07 Confident Man

08 GMT

09 Fruit

10 Run the Credits

