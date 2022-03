Canción: Oliver Sim – Romance With A Memory

Oliver Sim, uno de los tres integrantes de The xx, ha estrenado su primer single en solitario, Romance With A Memory, producido por Jamie xx, convirtiéndose de este modo en el último de los tres compañeros en lanzar proyecto en solitario.

«Estoy emocionado, extasiado, con exceso de cafeína y encantado de compartir Romance With A Memory con todos vosotros. Aunque me dé terror decirlo, es la primera canción que publico bajo mi propio nombre, realmente espero que todos la disfruten. Ha sido producida por mi querido hermano mayor Jamie xx. También he hecho un recopilatorio de algunos de mis monstruos, asesinos y homosexuales favoritos. Espero que tanto la música como los monstruos te hagan sentir tan feliz como me hacen a mí. No puedo decirte la alegría que me da ver a un ghoul pasar un buen rato. Por cierto, sigo teniendo una relación/banda amorosa y feliz con Romy y Jamie»

Oliver Sim – Romance With A Memory

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!