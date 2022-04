Canción: ONI feat Iggy Pop & Randy Blythe – «Secrets»

Iggy Pop se ha asociado con el proyecto de metalcore progresivo ONI en una nueva canción llamada Secrets y que estará incluida en el segundo álbum de la banda canadiense, Loathing Light, que llegará el 17 de junio a través de Ironshore Records.

Para los miembros de la banda, la elección del vocalista invitado estaba más que clara. «La voz de Iggy es tan icónica y reconocible al instante que su estilo es lo que buscábamos. Pero pensamos, veamos si podemos hacer que lo compruebe por sí mismo. Vino a conocernos, comimos algo y nos relajamos. Y luego hizo lo suyo en toda la canción”. Asimismo, han contado con la ayuda del líder de Lamb Of God, Randy Blythe.

El resultado podemos descubrirlo a continuación.

ONI feat. Iggy Pop – Secrets

Sobre Iggy Pop

No existe grupo punk alguno, pasado o presente, que no haya tomado prestadas de manera consciente o inconsciente un par de cosas de Iggy Pop y su mítica banda de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, The Stooges. Si bien los tres discos originales del grupo (The Stooges, Funhouse y Raw power) vendieron poquísimas copias, todos terminaron siendo considerados clásicos del rock e inspiración fundamental del movimiento punk. Pop también tuvo sus momentos brillantes en solitario, en particular The idiot y Lust for life (ambos producidos por David Bowie), así como algunos sencillos de éxito como "Real wild child" y "Candy". Ya sea como solista o en las varias reuniones con The Stooges, Pop ha continuado demostrando una notable vitalidad artística en el nuevo milenio.

Fuente: Apple Music

