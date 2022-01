Canción: Oska – «Mona Lisa, A Girl’s Best Friend»

La compositora austríaca OSKA lanza el último adelanto –Mona Lisa, A Girl’s Best Friend– de su LP debut. Este trabajo, en familia numerosa, verá la luz en febrero y se compondrá de 12 hermanos, entre los que se incluye el diamante Mona Lisa, A Girls’s Best Friend.

Sobre la canción

Artista: OSKA

Canción: Mona Lisa, A Girl’s Best Friend, es una oda a su primera perra, Mona, a la vez que cuenta la historia de la enfermedad de un miembro de su familia.

¿Qué nos dicen sobre el tema? OSKA nos desvela que «mi tía abuela estaba muy enferma, pero sobrevivió diciendo que fueron mi familia, nuestros perros y las manzanas de nuestro jardín, los que la sacaron adelante», dice.

«Años después, mi perra Mona murió inesperadamente, y eso me hizo pensar mucho en la vida y la muerte y en que lo único que podemos hacer es estar ahí para los demás», concluye.

Género: Indie, Bedroom-pop.

Pertenece a … Mona Lisa, A Girl’s Best Friend es miembro de la familia de su debut de largo, My World, My Love, Paris, que saldrá el 25 de febrero a través del sello Nettwerk Records.

Trabajos anteriores: Desde que firmó con Nettwerk en 2020, ha lanzado Honeymoon Phase -su primer EP- y multitud de singles. Algunos como Responsibility, Starstruck, Woodstock, Crooked Teeth y Lousy T-Shirt, estarán en su álbum debut.

Escucha Mona Lisa, A Girl’s Best Friends aquí debajo o en nuestras listas mensuales.

Oskar – Mona Lisa, A Girl’s Best Friends

Sobre el disco

My World, My Love, París saldrá el 25 de febrero a través del sello Nettwerk. Un álbum marcado por la educación y los vínculos familiares de OSKA, su autora. Pero también observa el amor, la pérdida y el sentido del mundo que la rodea, una visión prematura para una joven de 25 años que asegura que la experiencia supera los prejuicios.

«Durante muchos años, hacer mi primer álbum fue lo más importante para mí. Probablemente por eso también tardé tanto en hacerlo. Siempre quise que fuera especial y a veces tenía miedo de que no me guste dentro de cinco años o de que no pudiera identificarme con la música un tiempo después del lanzamiento», reflexiona.

«Cada vez me doy más cuenta de que este álbum no tiene que ser perfecto ni todo lo que he soñado que sería. Es como una fotografía, algo a lo que mirar atrás, algo que me dio muchas alegrías y canciones que me ayudaron a superar momentos tristes.

Es honesto y hay mucho amor en él. Tanto tiempo y trabajo, incluso lágrimas, horas de ver a mi productor Álex editar las guitarras y las baterías y las voces, horas de cantar y esperar el momento adecuado para grabar, y la emoción adecuada para ser capturada. Horas de escribir y dudar de mis habilidades, horas de paz absoluta y de fluir y amar el hecho de poder hacer esto.

Estoy de acuerdo con el hecho de que mi música cambie conmigo. Estoy bien con dejar ir estas canciones. Me parece bien con que el álbum esté ahí fuera y se escuche. Me siento muy bien con que este álbum sea mi primer disco», concluye.

Sobre OSKA

OSKA creció en un pequeño pueblo de la Baja Austria, pero se trasladó a Viena a los 18 años para estudiar su primer amor, la música. Una vez en la capital del país, empezó a tocar en las calles y plazas de la ciudad mientras estudiaba canto pop y jazz.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!