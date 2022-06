Canción: Pale Waves – «Jealousy»

Cada vez queda menos para que podemos disfrutar del nuevo disco de Pale Waves, que bajo el título Unwanted saldrá a la venta el 12 de agosto a través del sello Dirty Hit.

Tras los singles Lies y Reasons to Live, hoy nos llega el tercer adelanto oficial, este Jealousy en el que la cantante de la banda, Heather Baron-Gracie, canta sobre su «personalidad demasiado obsesiva».

«Algunos pueden verlo como algo ridículo, pero me encanta un poco de celos, no demasiados, pero los suficientes. Quiero celos en una relación porque me muestra que la persona solo tiene ojos para mí y solo para mí», asegura.

Sobre Pale Waves

Pale Waves es una banda inglesa de pop indie de Manchester, formada en 2014. Se fundó originalmente como Creek cuando la cantante y guitarrista Heather Baron-Gracie conoció a la baterista Ciara Doran mientras asistía a la universidad en Manchester. A la banda se unieron el guitarrista Hugo Silvani y el bajista Charlie Wood, completando la formación. Después de firmar un contrato discográfico con Dirty Hit en 2017, Pale Waves lanzó su sencillo debut There's a Honey, seguido de Television Romance. Al año siguiente, la banda ocupó el quinto lugar en la encuesta de BBC Sound of 2018 y ganó el premio NME Under the Radar en los premios NME. El EP debut de Pale Waves, All the Things I Never Said, fue lanzado en febrero de 2018. Su álbum de estudio debut, My Mind Makes Noises, fue lanzado el 14 de septiembre de 2018 y alcanzó el número ocho en la lista de álbumes del Reino Unido.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Pale Waves

My Mind Makes Noises (2018)

Who Am I? (2021)

Unwanted (2022)

