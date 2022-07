Canción: Pale Waves – «The Hard Way»

Cuando quedan un par de semanas para que podamos disfrutar de Unwanted, el nuevo disco de Pale Waves, la banda ha estrenado su nuevo single The Hard Way, una canción muy emocional en la que su cantante Heather Baron-Gracie reflexiona sobre un momento de su adolescencia que se le quedó marcado.

«Cuando estaba en el instituto, una chica que estudiaba allí y a la que le estaban haciendo bullying se suicidó. Recuerdo entrar en el autobús cada mañana y verla sentada en el mismo lugar. Ella se ponía en la parte abajo y yo me iba a la parte de arriba. La canción trata sobre mi arrepentimiento por no haberla ayudado, o haber dado la cara por ella, algo de lo que me he dado cuenta ya siendo una persona adulta. Cuando eres un adolescente, te da vergüenza o miedo alzar la voz, pero con esta canción espero influir en aquellos que pueden dar la cara por los que necesitan ayuda, y también ayudar a que aquellos que están haciendo bullying entiendan que sus palabras y acciones pueden hacer mucho daño. No te das cuenta de lo cruel que podemos ser a veces, especialmente a ciertas edades», afirma.

Tras Jealousy, Lies y Reasons to Live, anteriores adelantos, ya solo nos queda esperar al 12 de agosto para descubrir este nuevo disco de los ingleses.

Sobre Pale Waves

Pale Waves es una banda inglesa de pop indie de Manchester, formada en 2014. Se fundó originalmente como Creek cuando la cantante y guitarrista Heather Baron-Gracie conoció a la baterista Ciara Doran mientras asistía a la universidad en Manchester. A la banda se unieron el guitarrista Hugo Silvani y el bajista Charlie Wood, completando la formación. Después de firmar un contrato discográfico con Dirty Hit en 2017, Pale Waves lanzó su sencillo debut There's a Honey, seguido de Television Romance. Al año siguiente, la banda ocupó el quinto lugar en la encuesta de BBC Sound of 2018 y ganó el premio NME Under the Radar en los premios NME. El EP debut de Pale Waves, All the Things I Never Said, fue lanzado en febrero de 2018. Su álbum de estudio debut, My Mind Makes Noises, fue lanzado el 14 de septiembre de 2018 y alcanzó el número ocho en la lista de álbumes del Reino Unido.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Pale Waves

My Mind Makes Noises (2018)

Who Am I? (2021)

Unwanted (2022)

