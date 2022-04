Canción: !!! – Panama Canal

La banda de Warp Records comparte Panama Canal, el tercer sencillo de adelanto de su próximo noveno álbum de estudio Let It Be Blue, que se publicará el 6 de mayo de 2022 junto con una nueva serie de fechas de otoño en el Reino Unido.

La canción, que viene acompañada de un videoclip grabado en Times Square y otros lugares de Nueva York, llega tras Here’s What I Need To Know y Storm Around The World. Para la banda, es «una de esas canciones que te enviarían de vuelta a la pista de baile si la escucharas mientras tomas un descanso del baile y tomas una copa en el bar. Somos una banda de baile y sentimos que esta canción encaja en esa misión, pero de una manera que es nueva y ligeramente diferente para nosotros. En muchos sentidos, esto resumió lo que queríamos hacer con toda la producción del álbum Let it be blue . Queríamos canciones modernas y minimalistas que presentaran principalmente ritmos, subgraves y algunos ganchos vocales. Las letras se inspiraron en canciones de Prince como Housequake o DMSR, donde se le escucha dando instrucciones a la audiencia, así como en los grandes escritores de metáforas del rap como Andre 3000 y Lil Wayne. Es un tema que definitivamente esperamos escuchar a través de las ventanas de los coches en la ciudad de Nueva York este verano».

El noveno disco de la banda, Let it Be Blue, lleva ese sentimiento de transformación constante y radical a zonas nuevas e inexploradas. Es un disco de escasa música dance. El tipo de cosas que quieres poner en alto, soltarte, ir al bar a tomar una copa solo para abandonar tus planes porque la canción que acaba de sonar era demasiado buena para no bailarla.

!!! – Panama Canal

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!