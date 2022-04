Canción: Panda Bear – «Calm»

Panda Bear ha compartido una canción que compuso para la aplicación de sueño y meditación, Calm, pero que estos decidieron rechazar finalmente.

Noah Lennox compuso la etérea canción de nada menos que 17 minutos, pero antes que dejar que fuese enterrada u olvidada tras ser descartada para su objetivo inicial, ha decidido compartirla gratuitamente para que todos podamos escucharla y usarla, bajo nuestro propio criterio, para relajarnos o lo que nos apetezca.

La canción es el primer lanzamiento en solitario de Panda Bear desde que colaboró con el productor de Los Ángeles Maral en la canción On Your Way en julio del año pasado, pero no lo primero que escuchamos por su parte en este 2022, ya que hace solo unas semanas que su banda Animal Collective lanzó su último álbum Time Skiffs.

Panda Bear – Calm

