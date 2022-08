Canción: Panda Bear & Sonic Boom – «Reset»

Panda Bear (Noah Lennox) y Sonic Boom (Peter Kember) han compartido Edge of the Edge, un nuevo adelanto de su disco colaborativo Reset, que saldrá el 12 de agosto en formato digital y el 18 de noviembre en CD y vinilo.

Edge of the Edge incluye un sample del éxito doo-wop de 1963 de Randy & the Rainbows Denis y viene acompañado de un video de Danny Perez.

El núcleo de Reset surgió poco después de que comenzaran los confinamientos internacionales, por lo que la oportunidad de trabajar juntos en estas canciones ofreció la medicina de la comunión en medio del aislamiento, además de un lugar para canalizar el blues del presente y sublimarlo en algo más para uso futuro. Estamos ante 40 minutos de luz extraña, que brilla desde un momento particularmente oscuro. Esa es quizás la principal promesa del álbum: tener en cuenta las dificultades no poco frecuentes de la realidad y ofrecer algún camino hacia otro lado. Si hacer Reset suministró medicina temporal para Panda Bear y Sonic Boom, ahora lo es de forma permanente para el resto de nosotros, un recordatorio de que, a veces, tocar y cantar viejos favoritos con amigos puede ser suficiente para hacer que el mundo se sienta un poco mejor.

Reset sale digitalmente el 12 de agosto y en CD y LP el 18 de noviembre. Un vinilo amarillo de edición limitada está disponible para pre-pedido a través de Domino Mart. Una contribución de $1 de cada CD y LP vendido se destina a Earthisland.org, cuya misión sin fines de lucro es conservar, preservar y restaurar el medio ambiente.

Una edición limitada de 500 LP de color rosa translúcido estará disponible exclusivamente en Bandcamp con una donación de $ 10 para apoyar a MAPS, una organización de investigación sin fines de lucro con la misión de desarrollar terapias psicodélicas en tratamientos médicos de salud mental.