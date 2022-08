Canción: Panic! At The Disco – «Local God»

Panic! At The Disco tiene nueva canción titulada Local God, el último adelanto de su próximo álbum Viva Las Vengeance, que saldrá el próximo 19 de agosto a través de Fueled by Ramen.

Este segundo single llega después de que compartieran previamente la canción principal del álbum y el sencillo Middle Of A Breakup.

Según el cantante Brandon Urie, esta canción es «una mirada atrás a quien era hace 17 años en comparación a quien soy ahora mismo». Igualmente, las canciones de este trabajo exploran «la estrecha línea entre aprovechar tu juventud, sacando lo máximo del día a día o acabar absolutamente quemado».