Canción: Paramore – «The News»

Si eres fan de Paramore, entonces tienes una razón más para estar emocionado. La banda ha lanzado su nuevo single, The News, junto con un video que te hará temblar. La canción, compuesta por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, fue «rápida de componer y nos pareció emocionante desde el principio», afirman.

El video, dirigido por Mike Kluge y Matthew DeLisi, está inspirado en las películas de terror y thrillers favoritos de la banda. Si te gustan las los videos que dan escalofríos, parece que The News es perfecto para ti.

Por cierto, la canción formará parte de su próximo álbum, This Is Why, cuya fecha de lanzamiento del álbum es el 10 de febrero de 2023, así que asegúrate de estar atento a más novedades sobre este lanzamiento.

Desde su formación en 2004, Paramore se ha convertido en una de las bandas más queridas del mundo de la música. Con su mezcla única de pop punk y rock, la banda ha ganado varios premios, incluyendo el Grammy a la Mejor Canción de Rock por Ain’t It Fun. Muy pronto, podremos disfrutar de una nueva entrega de su música.