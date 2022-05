Canción: Party Dozen feat. Nick Cave – «Macca The Mutt»

Los australianos Party Dozen han estrenado su colaboración con Nick Cave, Macca The Mutt, en la que el líder de los Bad Seeds presta su inconfundible voz.

Se trata del tercer adelanto de este trabajo que ya nos han ido presentando con The Worker y The Iron Boot y que supondrá también el tercer trabajo de su trayectoria tras Pray For Party Dozen en 2020 y su debut The Living Man en 2017.

Para escucharlo al completo, tendremos que esperar al 8 de julio, cuando se publicará a través del sello de Nueva York Temporary Residence y el propio sello de la banda en Australia y Nueva Zelanda.

Party Dozen feat. Nick Cave – Macca The Mutt

Sobre Nick Cave

From Her To Eternity, en 1984, fue su primer disco. La formación surgió de la alianza entre el post-punk y las tesituras de rock sensible y personal del cantante Nick Cave y el guitarrista Mick Harvey. El grupo produjo durante 30 años 16 discos en los que va evolucionando sónicamente pero mantiene una delicadeza triste y encantadora. En 1987, Win Wenders cuenta con la banda para su mítica película Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

