Canción: Peach Tree Rascals – «Let U Go»

Cada vez queda menos para la actuación de los Peach Tree Rascals en la inminente edición del Mad Cool Festival, donde seguramente estrenen en directo las canciones de su nuevo EP Does A Fish Know It’s Wet?, que saldrá a la venta el 22 de julio. Y para presentarlo, nos llega el tema Let U Go, que nos cuentan que fue la última canción que incorporaron a este nuevo lanzamiento.

«Nos parece que es la canción que mejor pone el broche de oro final al EP y cuenta la historia de cómo a veces, ya sea en una relación romántica, personal o incluso una amistad, tienes que dejar ir todas esas cosas que están evitando que puedas ser exitoso y feliz. Esta idea se basa en la visión de que en ocasiones nuestras decisiones se ven influenciadas por aquellos alrededor nuestro cuando nuestra meta final debería ser crear nuestro propio camino».

