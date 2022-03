Canción: Pete Doherty & Frédéric Lo – «The Epidemiologist»

Pete Doherty y Frédéric Lo han compartido su nueva colaboración, un single titulado The Epidemiologist que se incluirá en su próximo disco, The Fantasy Life Of Poetry & Crime, que saldrá el próximo viernes 18 de marzo a través del sello Strap Originals del propio Doherty.

Se trata del tercer adelanto de este trabajo, que hemos ido conociendo gracias a la canción homónima del álbum y el single You Can’t Keep It From Me Forever.

En cuanto al nuevo tema, Doherty nos cuenta que «cuando Frédéric y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina escribiendo con guitarras, queríamos la sensación de ‘The Last Of The International Playboys’ o ‘Everyday Is Like Sunday’ de Morrissey»

“Hay una serie de referencias en las letras a películas, escritores y libros. Se trata de esperanza cuando las cosas son un desastre”, añade.

The Epidemiologist cuenta también con un videoclip dirigido por Roger Sargent (The Libertines, Fat White Family, Baxter Dury), que ya puedes ver a continuación.

Pete Doherty & Frédéric Lo – The Epidemiologist

