Canción: Peter Gabriel – «Four Kinds of Horses»

El legendario músico británico Peter Gabriel ha lanzado una nueva canción titulada Four Kinds of Horses, que formará parte de su esperado álbum i/o, el primero desde Up (2002). La canción ha sido escrita por el propio Gabriel y producida por él junto a Richard Russell, el fundador del sello XL Recordings y colaborador de artistas como Damon Albarn, Gil Scott-Heron o Bobby Womack.

Four Kinds of Horses fue grabada entre los estudios Real World en Wiltshire, The Beehive y Copper House en Londres, y cuenta con la participación de Brian Eno en los sintetizadores, que Gabriel describió como sonando como «gusanos eléctricos». Además, la hija de Gabriel, Melanie, aporta su voz en los coros del tema.

La canción nació originalmente como parte del proyecto Everything Is Recorded de Russell, para el que Gabriel compuso algunos acordes, melodías y letras sobre una base rítmica que Russell estaba trabajando. Sin embargo, tras probar varias cosas que no funcionaron, la canción quedó aparcada durante un tiempo. Gabriel retomó la idea más tarde, cambió el ambiente y el groove, y consiguió dar con un mejor estribillo.

El lanzamiento y el vídeo

Gabriel ha estado empleando un sistema único para programar el lanzamiento de sus nuevas canciones: cada nuevo tema se publica cuando hay una luna llena nueva. Four Kinds of Horses salió a la luz el 5 de mayo de 2023, junto con el Bright-Side Mix realizado por Mark ‘Spike’ Stent, conocido por su trabajo con Madonna, U2 o Björk.

En la canción, Gabriel reflexiona sobre la intersección entre la religión y la violencia. Según explicó en un vídeo desde sus ensayos de gira: «Es una canción sobre cómo las personas usan las creencias religiosas para justificar actos terribles». También reveló que la canción se inspiró en parte en una historia que leyó sobre cuatro tipos de caballos que se usaban para diferentes propósitos en Oriente Medio.

La gira y el álbum

Peter Gabriel se prepara para salir de gira por el Reino Unido y Europa a partir del 18 de mayo. Las fechas incluirán canciones de i/o, su primer álbum en más de una década. Aún no se han anunciado los detalles del lanzamiento del LP, pero se espera que sea este año. Gabriel también ha anunciado que cada canción de i/o tendrá tres mezclas: la Bright-Side Mix por Mark ‘Spike’ Stent, la Dark-Side Mix por Tchad Blake y la In-Side Mix (versiones inmersivas Dolby Atmos) por Hans-Martin Buff. Una mezcla se publicará en las lunas llenas y las otras en las lunas nuevas.

La trayectoria de Peter Gabriel

Peter Gabriel es uno de los artistas más innovadores, influyentes y comprometidos del rock. Su carrera comenzó como vocalista y flautista de la banda de rock progresivo Genesis, con la que grabó seis álbumes entre 1969 y 1974, destacando por sus espectaculares puestas en escena y sus letras imaginativas. Tras abandonar el grupo, inició una exitosa carrera en solitario, en la que ha explorado diversos estilos musicales, desde el pop hasta el rock experimental, pasando por la música electrónica y la world music. Ha publicado diez álbumes de estudio, entre los que se encuentran Peter Gabriel (1977), So (1986), Us (1992) y Up (2002), con éxitos como Solsbury Hill, Sledgehammer, Don’t Give Up, In Your Eyes o Steam. También ha compuesto bandas sonoras para películas como Birdy (1985), The Last Temptation of Christ (1989) o Rabbit-Proof Fence (2002). Su próximo álbum, i/o, se espera para este año. Además de su faceta musical, Gabriel ha sido un activista por los derechos humanos, participando en conciertos benéficos como el Human Rights Now! de 1988, fundando la organización Witness en 1992 y co-fundando The Elders en 2007. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su obra artística y social, entre ellos tres Brit Awards, seis Grammy Awards, trece MTV Video Music Awards, el premio Man of Peace en 2006 y el Polar Music Prize en 2009. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Genesis en 2010 y como solista en 2014.