Canción: Peter Gabriel – «I/O (Bright-Side Mix)»

El legendario músico británico Peter Gabriel ha compartido su nueva canción I/O (Bright-Side Mix), que es la canción principal de su esperado álbum I/O. La canción habla de la interconexión de todo y cuenta con la colaboración del Soweto Gospel Choir. El álbum I/O se ha ido anunnciando poco a poco con el lanzamiento de una canción cada mes coincidiendo con la luna llena. Asimismo, Gabriel también ha anunciado una gira por Europa y América del Norte para 2023.

Sobre I/O (Bright-Side Mix)

Sobre el single: Peter Gabriel explicó el significado de la canción en un comunicado: “Este mes la canción es I/O y i/o significa entrada/salida. Lo ves en la parte trasera de muchos equipos eléctricos y solo desencadenó algunas ideas sobre las cosas que metemos y sacamos de nosotros mismos, de formas físicas y no físicas. Ese fue el punto de partida de esta idea y luego intentar hablar sobre la interconexión de todo. Cuanto más viejo me hago, probablemente no me vuelvo más inteligente, pero he aprendido algunas cosas y tiene mucho sentido para mí que no somos estas islas independientes que nos gusta pensar que somos, que somos parte de un todo. Si podemos vernos como mejor conectados, todavía individuos desordenados, pero como parte de un todo, ¿tal vez hay algo que aprender?”

Y el videoclip: El videoclip de la canción muestra imágenes de diferentes lugares y personas del mundo, con un efecto de distorsión que simboliza la entrada y salida de información. También se ven escenas de Peter Gabriel cantando en el estudio junto al Soweto Gospel Choir.

Sobre el disco I/O

Fecha de publicación: El álbum I/O se publicará el 21 de junio de 2023, coincidiendo con el solsticio de verano.

Sello que lo publicará: El álbum se publicará bajo el sello Real World Records, fundado por el propio Peter Gabriel en 1989.

¿Qué nos cuentan sobre el disco?: El álbum I/O es el décimo álbum de estudio de Peter Gabriel y el primero desde Up, que se lanzó en 2002. El álbum se ha ido desvelando gradualmente con el lanzamiento de una canción cada mes en cada luna llena desde noviembre de 2022.

Anteriores singles: Antes de I/O (Bright-Side Mix), Peter Gabriel había lanzado tres singles del álbum: Panopticom, The Court y Playing for Time. Estas canciones también se pueden escuchar en las plataformas digitales.