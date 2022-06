Canción: Pharrell Williams & Tyler, the Creator feat. 21 Savage – «Cash In Cash Out»

Dos pesos pesados de la música actual, Pharrell Williams y Tyler, the Creator, han unido fuerzas, junto a 21 Savage para lanzar un nuevo single, Cash In Cash Out, que ya podemos disfrutar.

«Sabía que la pista era agresiva y no cede en ningún momento. Es algo así dejar sueltos a dos pitbulls. Voraz. Dos lobos con ganas de cazar. Tyler se volvió loco en esta canción. Había compuesto ese verso antes de sacar su último álbum”, ha contando Williams en una reciente entrevista sobre esta colaboración.

Ahora, disfrutémosla.

Sobre Pharrell Williams

Cantante superventas, compositor y productor, diseñador de moda, rapero y creador de éxitos virales como Get Lucky, junto a Daft Punk. ¿Necesitas más credenciales? Pharrell Williams está detrás de algunos de los mayores éxitos comerciales en infinidad de géneros y con una grandísima variedad de artistas, como The Neptunes o Chad Hugo, por poner dos ejemplos.

Fuente: Apple Music

Discografía de Pharrell Williams

En solitario

In My Mind (2006)

Girl (2014)

Colaboraciones

Con N.E.R.D.

In Search Of… (2002)

Fly or Die (2004)

Seeing Sounds (2008)

Nothing (2010)

No One Ever Really Dies (2017)

Con The Neptunes

The Neptunes Present…Clones (2003)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

