Canción: Philip Selway – «Picking Up Pieces»

Han pasado ocho largos años desde la última vez que Philip Selway, el baterista de Radiohead, lanzó un álbum en solitario. Pero la espera finalmente ha terminado, ya que Selway acaba de lanzar un nuevo sencillo, Picking Up Pieces, que formará parte de su próximo LP, Strange Dance.

Para aquellos que no estén familiarizados con el trabajo en solitario de Selway, vale la pena señalar que siempre ha sido un poco camaleónico en lo que respecta a su música. Si bien su trabajo con Radiohead es conocido por su naturaleza experimental y transgresora, los álbumes en solitario de Selway han sido más introspectivos y personales. Su álbum debut como solista, Familial, lanzado en 2010, fue principalmente acústico, mientras que su sucesor de 2014, Weatherhouse, fue más ambicioso e incorporó elementos electrónicos.

Para acompañar al lanzamiento de Picking Up Pieces, Selway ha estrenado un videoclip dirigido por William Williamson en el que presenta bailarines contemporáneos que, según Selway, son «ecos de los mundos de nuestros personajes al mismo tiempo que desarrollan nuevos elementos y emociones».

Picking Up Pieces es el segundo sencillo de Strange Dance tras el lanzamiento de Check for Signs of Life en octubre de 2022. Selway también produjo el álbum con Marta Salogni, y ha contado con contribuciones de la violonchelista Laura Moody, la compositora Hannah Peel y la multiinstrumentista Quinta.

Además de su trabajo en solitario, Selway principalmente es conocido por su papel como baterista en una de las bandas más respetadas e influyentes de nuestro tiempo, Radiohead. La banda ha tenido una pequeña pausa desde su último álbum, A Moon Shaped Pool de 2016, pero Selway reveló recientemente que la banda planea «reunirse» a principios de 2023 para comenzar a buscar otras ideas para lo que viene después.

En conclusión, Picking Up Pieces es una muestra tentadora de lo que vendrá del próximo álbum en solitario de Selway, Strange Dance. Con su producción exuberante, paisajes sonoros atmosféricos y el estilo vocal único de Selway, promete ser un viaje que vale la pena emprender. El próximo 24 de febrero podremos comprobar lo que Selway tiene reservado para nosotros.