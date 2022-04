Canción: Phoebe Bridgers – «Sidelines»

Phoebe Bridgers ha compartido una nueva canción, Sidelines, que aparece en la adaptación que se ha realizado Hulu de la novela de Sally Rooney Conversations With Friends.

Según un comunicado de prensa, será su única canción original de 2022, y llega dos años después de su más reciente disco, Punisher, que publicó en 2020.

Phoebe Bridgers – Sidelines

Sobre Phoebe Bridgers

Phoebe Lucille Bridgers (nacida el 17 de agosto de 1994) es una músico estadounidense de indie rock procedente de Los Ángeles, California. Mejor conocida por su trabajo como cantante y compositora solista, también es conocida por sus colaboraciones musicales en Boygenius (con Julien Baker y Lucy Dacus) y Better Oblivion Community Center (con Conor Oberst). Hasta el momento, ha publicado dos trabajos en solitario: Stranger in the Alps (2017) y Punisher (2020), ambos publicados en el sello Dead Oceans. A esto habría que añadir su Ep con boygenius del mismo nombre y publicado en 2018 y el también homónimo Better Oblivion Community Center de 2019 junto al polifacético Conor Oberst.

Wikipedia

