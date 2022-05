Canción: Pierre Kwenders feat. Arcade Fire – «L.E.S (Liberté Égalité Sagacité)»

Arcade Fire están más activos que nunca, y ahora es el momento de conocer su colaboración con su compatriota Pierre Kwenders en una canción titulada L.E.S (Liberté Égalité Sagacité).

La canción está incluida en el nuevo álbum de Kwenders, José Louis And The Paradox Of Love, que de publicó el pasado viernes 29 de abril y que, por tanto, también podéis conocer al completo y en profundidad.

Para el nuevo disco de Arcade Fire tendremos que esperar hasta este viernes 6 de mayo, cuando se publica el esperado WE.

Pierre Kwenders feat. Arcade Fire – L.E.S (Liberté Égalité Sagacité)

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!