Canción: PinkPantheress y Willow – «Where You Are»

PinkPantheress y Willow se han unido para la nueva canción Where You Are que han producido Mura Masa y Skrillex. Se trata, además, se la segunda colaboración reciente de ambas artistas tras la canción Bbycakes.

El tema viene, además, acompañado de un videoclip dirigido por Brthr, que puedes ver a continuación.

PinkPantheress y Willow – Where You Are

