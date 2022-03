Canción: Pixies – «Human Crime»

¡Pixies han vuelto! Su primera canción en dos años se titula Human Crime y viene acompañada por un videoclip que ha dirigido su propia bajista Paz Lenchantin, y que fue grabado en los bunkers abandonados de San Pedro y en el Gold Diggers Bar de Santa Mónica en Los Ángeles.

«La historia se basa en cierto modo en una ‘broma interna’ entre Charles (el cantante Black Francis) y yo sobre irnos de gira. Algo así como el modo en el que atravesamos una puerta desde nuestra realidad habitual hacia el estado alterado de convertirnos y ser miembros de los Pixies”, explica Lenchantin sobre la canción.

Anteriormente a este single, la banda publicó Hear Me Out en 2020 y su último álbum de estudio, Beneath The Eyrie en 2019.

Pixies – Human Crime

