Canción: PJ Harvey – «The Words That Maketh Murder» (Demo)

PJ Harvey ha publicado la demo original de su canción de 2011 The Words That Maketh Murder, con motivo de la reedición en vinilo de su aclamado disco Let England Shake.

Sobre la canción

Título: The Words That Maketh Murder

Incluido en: Let England Shake, publicado en 2011, y que va a ser reeditado en vinilo.

Fecha de publicación de la reedición: 28 de enero.

Sello: UMC/Island Records.

Sobre la reedición: Irá acompañada de una colección separada de demos inéditas como la que hoy conocemos.

PJ Harvey – The Words That Maketh Murder

Tracklist de Let England Shake (reedición)

Cara 1

‘Let England Shake’

‘The Last Living Rose’

‘The Glorious Land’

‘The Words That Maketh Murder’

‘All And Everyone’

‘On Battleship Hill’

Cara 2

‘England’

‘In The Dark Places’

‘Bitter Branches’

‘Hanging In The Wire’

‘Written On The Forehead’

‘The Colour Of The Earth’

Let England Shake demos:

Cara 1

‘Let England Shake’ – Demo

‘The Last Living Rose’ – Demo

‘The Glorious Land’ – Demo

‘The Words That Maketh Murder’ – Demo

‘All And Everyone’ – Demo

‘On Battleship Hill’ – Demo

Cara 2:

‘England’ – Demo

‘In The Dark Places’ – Demo

‘Bitter Branches’ – Demo

‘Hanging In The Wire’ – Demo

‘Written On The Forehead’ – Demo

‘The Colour Of The Earth’ – Demo

Sobre PJ Harvey

Apuntamos muy alto en esta playlist con una de las artistas más cautivadoras de las últimas décadas. Sencilla, antiestrella del rock pero a su vez iluminada, líder absoluta de masas... Los adjetivos nos sobrepasan para poder definir a PJ Harvey, la artista que siempre se ha atrevido con cualquier género, ya sea rock, blues o hasta electrónica. Su incombustible voz y pose en el escenario hacen que siempre merezca una escucha atenta ante sus complejas canciones, que van desde las conocidas Down by the Water o To Bring You My Love hasta las más recientes como Let England Shake.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

