Canción: Placebo – «Happy Birthday In The Sky»

Placebo ha compartido su nueva canción Happy Birthday In The Sky, nuevo adelanto de su próximo disco Never Let Me Go, que se publicará el 25 de marzo.

Hablando sobre esta nueva canción, Brian Molko ha afirmado que Happy Birthday In The Sky es, en su opinión, «uno de los momentos más desgarradores del álbum. Se basa en una frase que he estado usando durante bastante tiempo. Cuando digo, feliz cumpleaños a las personas que ya no están con nosotros, el tema transmite el tipo de angustia que creo que somos muy, muy buenos comunicando».

“Conoces esa sensación de pérdida, esa sensación de desesperación. Es como si una parte de tu cuerpo y tu alma te hubieran sido arrebatadas injustamente. Y suspiras y suspiras, y esperas. Lo que estoy pensando es que esto es tan visceral y emocionalmente tan intenso que realmente comunicará algo muy poderoso al oyente.

Y eso es básicamente todo lo que me interesa. ¿A qué costo? A quién le importa. Mientras la canción realmente conmueva a la gente, cualquier sacrificio que tengas que hacer para llegar allí está bien para mí. No es algo tan malo habitar estas emociones: estás muy, muy vivo y en el momento mientras lo haces”, añade.

Recordemos que este Happy Birthday In The Sky es el cuarto single que conocemos de este disco tras Beautiful James, Surrounded By Spies y Try Better Next Time.

Placebo – Happy Birthday In The Sky

