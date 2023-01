Canción: Pol Wagner – «Believe in Luck»

A principios del año pasado, Pol Wagner publicó un álbum al que prestamos una especial atención gracias a una sólida colección de canciones exquisitamente facturadas. Songs Against Interest, era un disco bello, repleto de emoción y con cierto poso de melancolía. Un trabajo que va ganando según avanzan las escuchas, hasta conquistar de lleno al oyente y acompañarle en el día a día gracias a unas letras que mezclaban a la perfección la cotidianeidad con la reflexión. En su momento hablamos con él largo y tendido de todo esto.

Ahora, el artista catalán regresa con Believe in Luck, su nuevo single, que sirve como adelanto del nuevo EP que está preparando y que publicará en unos meses. En esta canción, Pol Wagner reflexiona sobre el azar, el juego, y el haz misterioso y seductor que los envuelve. Está inspirada por un breve pero intenso roce con la adicción al juego que experimentó el cantante de Girona durante la pandemia, y tiene aroma de puro rock, clásico pero a la vez fresco, con un ritmo hipnotizante y repetitivo envuelto en melodías memorables y sintetizadores que hacen viajar.

Pol ha compuesto, grabado, producido y mezclado el tema, todo un un reto para él, pero con el que pretende demostrar sus capacidades y mostrarse al 100% tal y como es. Cuando publicó Songs Against Interest, nos contó que estaba estudiando producción musical, después de dar por cerrada la empresa que tenía de producción audiovisual, es por eso que Believe in Luck ya ha sido facturada enteramente por él, mostrándose a sí mismo como artista, como productor y creador polifacético.

En los próximos meses Pol Wagner presentará un formato de directo nuevo, con su banda The Classmates. Toda una novedad para él y un paso más en su evolución y crecimiento artístico.