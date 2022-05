Porridge Radio ha publicado el videoclip de una nueva canción llamada End of Last Year, que estará incluida en su próximo álbum Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky, que se publicará el 20 de mayo a través de Secretly Canadian.

Según Dana Margolin, «es una canción de amor para mis compañeros de banda y para mí misma. Se trata de no confiar en mi intuición, de no confiar en mi cuerpo para curarse a sí mismo, de no confiar en las personas más cercanas a mí, pero también es una oda a todas esas personas, y al difícil amor platónico. Surgió de un período particularmente doloroso de ruptura de la comunicación y alta presión que dolió mucho, pero terminó en reconciliación y comprensión. El video es de mi amiga Maura Sappilo. He sido fan de su trabajo durante mucho tiempo y quería que hiciera el video de esta canción porque, si bien su trabajo es divertido y brillante, sabe cómo traer los aspectos sucios, dolorosos y repugnantes de ser una persona y las relaciones en sus pinturas. Su arte es lírico, sensual, doloroso y hermoso, y me encanta cómo trajo todo eso a esta canción».

Porridge Radio – End of Last Year

Sobre Porridge Radio

What is going on with me?, se pregunta Dana Margolin en Born Confused, la canción que abre su disco iniciático Every Bad (Secretly Canadian, 2020). Lo hace con dos voces superpuestas: una que canta y una que grita, y al final de la canción repite una y otra vez con la garganta al límite “Thank you for leaving me / Thank you for making me happy”. En esta visceralidad se hacen fuertes Porridge Radio, siguiendo desde su Brighton natal esa senda del indie rock que alterna susurros con desgarros en la tradición de Yeah Yeah Yeahs, PJ Harvey o sus coetáneos Big Thief. Y, como cualquier nuevo eslabón de una vieja escuela, los de Dana Margolin le añaden su propio toque: en este caso, una profundidad lírica que si te despistas te deja cicatrices y una voluntad de renovación que les lleva a aproximarse en algún momento al pop distorsionado de Charli XCX. Lo viejo y lo nuevo, la emoción de siempre.

Fuente: Primavera Sound

Discografía de Porridge Radio

Rice, Pasta and Other Fillers (2016)

Every Bad (2020)

Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (2022)

