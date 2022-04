Canción: Porridge Radio – «The Rip»

Porridge Radio ha compartido una nueva canción llamada The Rip, perteneciente a su próximo álbum Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky, que llegará el 20 de mayo a través de Secretly Canadian.

Estamos ante el segundo sencillo que Porridge Radio estrena de su próximo trabajo tras Back to the Radio, y al igual que con este tema, el videoclip que lo acompaña ha sido dirigido por la hermana de la líder Dana Margolin, Ella Margolin.

En cuanto a la canción, explican que “queríamos que sonara como pop masivo, como Charli XCX, pero con la instrumentación de bandas como Slothrust o Deftones. Me llevó más tiempo escribir la letra de una canción, y tomaron forma a lo largo de unos años. Al principio era una canción sobre una dinámica de poder en la que yo tenía el control, al final se trataba de una en la que no tenía ninguno… Quería que se sintiera como si tu alma se estuviera saliendo de tu cuerpo», explica Dana Margolin.

Porridge Radio – The Rip

