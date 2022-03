Canción: Princess Nokia – No Effort

Princess Nokia está de vuelta con su nuevo single No Effort, lo que supone su primer lanzamiento en 2022, tam solo unos meses después de compartir su colaboración con Baby Tate en septiembre, Boys Are From Mars.

Esta nueva canción, que aún no ssabemos si formará parte de un nuevo disco, viene acompañada por un video dirigido por Travis Libin filmado en un skatepark de East Harlem, en Nueva York

Ojalá esta canción suponga un primer paso del esperado retorno discográfico de Princess Nokia, quien publicó sus dos últimos álbumes Everything Is Beautiful y Everything Sucks en 2020.

Princess Nokia – No Effort

