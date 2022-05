Canción: Pulled Apart By Horses – «Rinse & Repeat»

Pulled Apart By Horses han dado a conocer una nueva canción titulada Rinse & Repeat que, junto a la reciente First World Problems, suponen los primeros lanzamientos de la banda en su nueva etapa tras la marcha del guitarrista James Brown.

En estos momentos, actúan con Rob Lee a cargo de la guitarra y Owen Griffiths de Blacklisters como invitado en el bajo, aunque suponemos que no tardaremos en conocer su formación final.

Ambos temas formarán parte de un single de 7 pulgadas de doble cara que podremos disfrutar el próximo 15 de julio.

En cuanto al tema, el vocalista Tom Hudson de lo define como «una oda a todos los que se han visto atrapados en las esquinas más oscuras de la industria de la música». Adelante…

Pulled Apart By Horses – Rinse & Repeat

