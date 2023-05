Canción: PVRIS – «Love Is A…»

La banda estadounidense de rock alternativo PVRIS ha lanzado su nuevo sencillo Love Is A…, que forma parte de su próximo álbum Evergreen, que se publicará el 14 de julio de 2023. La canción tiene un sonido oscuro y seductor, con influencias del pop, el rock y el R&B. El video musical de la canción, co-dirigido por la vocalista Lynn Gunn y el director Nicholas Santiago, muestra a la propia Gunn enterrada viva en un ataúd.

Un álbum esperado

Love Is A… es el primer adelanto de Evergreen, el cuarto álbum de estudio de PVRIS. Sobre el disco, Gunn ha explicado que «es una recuperación del control en nuestra cultura post-pandemia, planteando una discusión compleja sobre la fama, la tecnología, el espectáculo y la autonomía femenina. No es mi trabajo como artista atender ciertas tendencias o la nostalgia de la gente, tengo que seguir lo que me siento obligada a seguir y hacer todo lo posible para descubrir qué verdades y mensajes puedo encontrar dentro de eso. Siempre tengo que aceptar los riesgos del cambio y confiar en que cada etapa de la vida de mi música resonará con quien sea que esté destinada».

Evergreen será el primer álbum que PVRIS publicará con Hopeless Records, su nueva discográfica después de haber dejado Rise Records en 2020. La banda ha expresado su satisfacción por este cambio y ha agradecido el apoyo y la confianza que han recibido por parte de su nuevo sello.

El sencillo Love Is A… ya está disponible en las plataformas digitales. El álbum Evergreen se puede reservar en la web oficial de PVRIS.