Canción: Red Hot Chili Peppers – «Eddie»

Ya está aquí Eddie, el segundo adelanto del nuevo disco de Red Hot Chili Peppers, Return Of The Dream Canteen.

Canción: Eddie

Artista: Red Hot Chili Peppers

Álbum: Return Of The Dream Canteen

Fecha de publicación: 14 de octubre

Sello: Warner Records

Sobre el single: Se trata de un emotivo homenaje dedicado al mítico guitarrista Eddie Van Halen, que murió de cáncer de garganta el 6 de octubre de 2020 a la edad de 65 años.

¿Qué dice la banda? «A veces no nos damos cuenta de lo profundamente afectados y conectados que estamos con los artistas hasta el día de su muerte. Eddie Van Halen fue único en su clase.



El día después de su muerte, Flea entró al ensayo con una línea de bajo emocional. John, Chad y yo comenzamos a tocar y muy pronto con todo nuestro corazón, una canción en su honor se desarrolló sin esfuerzo. Nos pareció bien sentirnos tristes y preocuparnos tanto por una persona que había dado tanto a nuestras vidas.



Aunque la canción no habla de Eddie por su nombre, habla de sus primeros días en Sunset Strip y el tapiz de rock and roll que Van Halen pintó en nuestras mentes. Al final, nuestra canción pide que no recuerdes a Eddie por morir sino por vivir su sueño más salvaje», afirma Anthony Kiedis sobre el tema.

Sobre Red Hot Chili Peppers

Pocas bandas de los ochenta derribaron tantas barreras musicales y fueron tan originales como los Red Hot Chili Peppers. A menudo imitada pero jamás superada, la ardiente fusión entre el funk y el punk rock del grupo sobrevivió incluso a las varias crisis provocadas por la agitada vida de sus miembros. Luego de unos primeros discos algo desprolijos, la banda encontró la fórmula del éxito con Mother's Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991). La historia del grupo en adelante se caracterizó por las numerosas peleas e idas y venidas de sus integrantes, largas ausencias y regresos triunfales, en particular con Californication (1999), By the Way (2003) y I'm with You (2011), así como por la energía desbordante de sus alocados conciertos.

Fuente: Apple Music

