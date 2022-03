Red Hot Chili Peppers ha compartido hoy una nueva canción titulada Not The One, perteneciente a su próximo disco Unlimited Love’, que llegara el 1 de abril a través de Warner Bros y marcará el primer álbum de la banda desde el regreso del guitarrista John Frusciante en 2019.

Not The One es el tercer sencillo del próximo nuevo álbum de la banda, después de Black Summer y Poster Child.

Red Hot Chili Peppers – Not The One

Sobre Red Hot Chili Peppers

Pocas bandas de los ochenta derribaron tantas barreras musicales y fueron tan originales como los Red Hot Chili Peppers. A menudo imitada pero jamás superada, la ardiente fusión entre el funk y el punk rock del grupo sobrevivió incluso a las varias crisis provocadas por la agitada vida de sus miembros. Luego de unos primeros discos algo desprolijos, la banda encontró la fórmula del éxito con Mother's Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991). La historia del grupo en adelante se caracterizó por las numerosas peleas e idas y venidas de sus integrantes, largas ausencias y regresos triunfales, en particular con Californication (1999), By the Way (2003) y I'm with You (2011), así como por la energía desbordante de sus alocados conciertos.

Fuente: Apple Music

