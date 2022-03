Canción: Red Hot Chili Peppers – «Poster Child»

Red Hot Chili Peppers ha compartido una nueva canción titulada Poster Child, la segunda tras Black Summer que dan a conocer de su próximo álbum Unlimited Love, que podremos escuchar al completo el 1 de abril a través de Warner Bros.

Se trata del primer trabajo de la banda desde el regreso del guitarrista John Frusciante en 2019 y la publicación de The Getaway en 2016. Como curiosidad, en este tema el cantante Anthony Kiedis, con su característico estilo, nombra a numerosas bandas y artistas como Billy Idol, Robert Plant, Ulysses Grant, Parliament, Led Zeppelin, Thin Lizzy, Ramones, Judas Priest, Duran Duran, Motörhead y muchos más.

El nuevo álbum incluirá 17 nuevas canciones de las casi 50 que grabaron durante las sesiones con el productor Rick Rubin. Y ojo, que ya avisan que seguramente las que no han publicado aún acabarán formando parte de otro álbum, así que tienen cuerda para rato.

Red Hot Chili Peppers – Poster Child

Tracklist de Unlimited Love

1. ‘Black Summer’

2. ‘Here Ever After’

3. ‘Aquatic Mouth Dance’

4. ‘Not the One’

5. ‘Poster Child’

6. ‘The Great Apes’

7. ‘It’s Only Natural’

8. ‘She’s a Lover’

9. ‘These Are the Ways’

10. ‘Whatchu Thinkin’’

11. ‘Bastards of Light’

12. ‘White Braids & Pillow Chair’

13. ‘One Way Traffic’

14. ‘Veronica’

15. ‘Let ’Em Cry’

16. ‘The Heavy Wing’

17. ‘Tangelo’

