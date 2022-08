Canción: Red Hot Chili Peppers – «Tippa My Tongue»

La banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers ha compartido hoy su nueva canción ‘Tippa My Tongue’. Este primer single estará incluido en su próximo álbum ‘Return of the Dream Cateen’.

El pasado mes, los californianos, sorprendieron a sus fans al anunciar que publicarán un nuevo álbum en octubre de este mismo año.

El álbum lo ha producido el neoyorquino ganador de numerosos premios Grammy, Rick Rubin. ‘Return Of The Dream Canteen’ es el título de este nuevo disco, que llegará el 14 de octubre a través de Warner Records.

A principios de año, la banda afirmó durante un comunicado, que tenían planeado lanzar otro nuevo álbum en un futuro inmediato, tan solo unos meses después de su último ‘Unlimited Love’.

“Vamos a sacar música a puñados, literalmente”, dijo el cantante Anthony Kiedis. “No se sorprendan si otro conjunto de canciones se cruza en su camino en un futuro cercano», añadió.

Escucha ‘Tippa My Tongue’ aquí: