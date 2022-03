Canción: Rex Orange County (feat. Tyler, The Creator) – «Open A Window»

Rex Orange County ha compartido una nueva colaboración con un marcado estilo jazz con Tyler, The Creator llamada Open A Window.

Este tema, que supone una nueva colaboración entre el artista británico y el rapero estadounidense tras hacerlo en el álbum Flower Boy de Tyler en 2017, es el tercer adelanto del próximo álbum de Rex, Who Cares?, que sale a la venta mañana viernes 11 de marzo.

El disco, del que ya hemos escuchado Amazing y Keep It Up, se grabó en Ámsterdam en colaboración con Benny Sings, quien ya trabajó con Rex en su exitoso single de 2017 Loving Is Easy.

Rex Orange County (feat. Tyler, The Creator) – Open A Window

