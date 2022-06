Canción: Rigoberta Bandini – «A Todos Mis Amantes»

Rigoberta Bandini lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla con un tema en el que ha decidido responder por ella misma ante sus fracasos emocionales. Porque existen mil canciones de corazones rotos abandonados, pero no tantas desde el punto de vista contrario. De eso trata A Todos Mis Amantes, la nueva canción de Rigoberta Bandini que ha sido concebida como «una especie de penitencia pública hacia todos mis ex novios» en palabras de la barcelonesa.

«Cuando la empecé a escribir me di cuenta de que en el mundo de la música el rol de rompecorazones, por lo general, pertenece a los hombres. Con Julio Iglesias quise apropiarme de ser la truhana y la señora y ahora quiero ocupar este espacio», comenta Rigoberta Bandini sobre una pieza con la que cualquier persona puede sentirse identificada. La letra transmite el pesar que se siente cuando se provoca el dolor por lo que no fue, pero a la vez cierto orgullo en la reafirmación de lo que se es y lo que se busca.

«Me libera poder enseñar todas las capas, no tener que edulcorarme. Y, además, me pareció divertidísimo escribirla y buscar imágenes graciosas, pero al mismo tiempo decadentes, con las que la gente pueda conectar», asiente la multidisciplinar artista que continua con un intachable ingenio para ser directa y asertiva a la par que original y sentimental. Rasgos esenciales en su música.

En la aparente sencillez y simpleza de la composición radica su encanto. Alejándose de las bases completamente electrónicas a las que nos tenía acostumbrados, la voz e intenciones de Paula Ribó se desnudan entre los acordes y melodías de una guitarra. El tema bebe de un imaginario folk como si fuera una de las grandes cantantes de los 70. Reminiscencias estilísticas de figuras como Cecilia, Joan Baez o Chavela Vargas que confluyen con otros elementos (una poderosa línea de bajo, coros y efectos vocales) que proporcionan más énfasis, intensidad y riqueza a una canción que continúa llevando el inimitable sello Bandini.

A Todos Mis Amantes es un mea culpa en el que Rigoberta Bandini afronta el desamor, pero también abraza su autodescubrimiento como una persona que valora la libertad sobre todas las cosas. «Ser madre y decir que no siempre he sido responsable emocionalmente con mis parejas, pedir perdón y también enviar a la mierda», zanja sobre esta personal y certera confesión que también destila amor propio.

La autora de himnos como Ay Mamá o Perra regresa con un valiente auto-ejercicio de responsabilidad emocional. Es un mensaje para todos sus amantes y una carta abierta en la que pone en valor la comunicación entre dos personas como algo esencial.

Sobre Rigoberta Bandini

Soy Rigoberta Bandini cuando compongo canciones y soy Paula Ribó cuando escribo, actúo o dirijo espectáculos. Nací en Barcelona en 1990. A los nueve años empecé a componer temas con la intención de ser Marisol, un referente un tanto anticuado para mi generación que supuso un gran aliciente en mi primer impulso creativo. En el coche de mis padres también se escuchaba Jeannette, Mocedades, Joan Manel Serrat, Albert Pla, Los Creedence y Roberto Carlos, entre otros. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que todos ellos han condicionado mi manera de entender la música. Posteriormente vino mi admiración hacia artistas como Franco Battiato, que no sólo crean canciones sino que, con su universo musical te inspiran y te ayudan a conectar con lo misterioso, lo intangible, lo místico. Creo que escribo canciones para celebrar la vida y para encontrar un punto de comunión entre todos. Me gusta la sensación de unirnos en la vulnerabilidad a través de la música, hablar de nuestras flaquezas, de nuestros logros, de nuestra pequeñez frente a la inmensidad del universo, de nuestras contradicciones, de nuestras ganas de bailar, de nuestras ganas de chillar, de nuestros miedos más absurdos, del poco control que tenemos sobre nuestro destino, de las pequeñas cosas que nos hacen sentir grandes cosas etc.

