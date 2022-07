Canción: Rigoberta Bandini y Amaia – «Así bailaba»

La catalana Rigoberta Bandini ha unido fuerzas con la cantante navarra Amaia para bailar sus penas en Así bailaba, la esperada colaboración entre ambas artistas, que promete ser uno de los temas más escuchados de este verano.

Con el mítico estribillo de Los días de la semana de Miliki como punto de partida, las dos artistas se enfrentan mano a mano a sus preocupaciones y miedos al ritmo de una de nuestras canciones de la infancia.

La canción es un claro retrato de la admiración y el apoyo que muestran la una con la otra. «Amaia y yo nos juntamos y empezamos a improvisar sobre unas bases que había hecho Esteban (Navarro), tomando como referencia la conversación que tuvimos las dos el día anterior tomando unos vinos», cuenta la creadora sobre el origen del tema.

Paula Ribó acostumbra a sorprendernos con cada canción, pero incluir un fragmento del clásico de Miliki, uno de los personajes más entrañables de nuestro imaginario, es una nueva vuelta de tuerca a la originalidad de sus composiciones. Tras la reflexión sincera y aparentemente sencilla de A todos mis amantes, Rigoberta vuelve con un tema explosivo y festivo. Así bailaba es una euforia musical que consigue emocionar y hacer bailar a la par, como ya consiguió en temas anteriores, como Ay Mamá o Perra.

Sobre Rigoberta Bandini

Soy Rigoberta Bandini cuando compongo canciones y soy Paula Ribó cuando escribo, actúo o dirijo espectáculos. Nací en Barcelona en 1990. A los nueve años empecé a componer temas con la intención de ser Marisol, un referente un tanto anticuado para mi generación que supuso un gran aliciente en mi primer impulso creativo. En el coche de mis padres también se escuchaba Jeannette, Mocedades, Joan Manel Serrat, Albert Pla, Los Creedence y Roberto Carlos, entre otros. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que todos ellos han condicionado mi manera de entender la música. Posteriormente vino mi admiración hacia artistas como Franco Battiato, que no sólo crean canciones sino que, con su universo musical te inspiran y te ayudan a conectar con lo misterioso, lo intangible, lo místico. Creo que escribo canciones para celebrar la vida y para encontrar un punto de comunión entre todos. Me gusta la sensación de unirnos en la vulnerabilidad a través de la música, hablar de nuestras flaquezas, de nuestros logros, de nuestra pequeñez frente a la inmensidad del universo, de nuestras contradicciones, de nuestras ganas de bailar, de nuestras ganas de chillar, de nuestros miedos más absurdos, del poco control que tenemos sobre nuestro destino, de las pequeñas cosas que nos hacen sentir grandes cosas etc.

Fuente: Artista

