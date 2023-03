Canción: Rob Grant – «Poetry Of Wind And Waves»

El padre de Lana Del Rey, Rob Grant, ha compartido una segunda muestra de su álbum debut Lost At Sea, que saldrá el 9 de junio por Decca Records. El álbum contará con la colaboración de Lana en dos canciones, Lost At Sea y Hollywood Bowl. El nuevo adelanto se llama Poetry Of Wind And Waves y es una canción sobre la belleza hipnótica del océano.

Sobre Poetry Of Wind And Waves

Sobre el single: Rob Grant ha dicho que “Poetry Of Wind And Waves es una canción sobre el ritmo del océano… y la belleza hipnótica de las olas al subir y bajar. Cuando compuse esta pieza estaba en el estudio en Los Ángeles, tocando un hermoso piano de cola. El estudio era íntimo y oscuro con una luz ambiental suave. Me imaginé a mí mismo solo en una playa con una brisa suave y el sonido de las olas susurrando a mi alrededor”.

Sobre el disco Lost At Sea

Fecha de publicación: 9 de junio de 2023

Sello que lo publicará: Decca Records

¿Qué nos cuentan sobre el disco? Según Rough Trade, se trata del álbum debut de Rob Grant, al que definen como «un artista accidental que no tiene ninguna formación musical formal, pero que crea composiciones mágicas al piano». El álbum contará con la colaboración de su hija Lana Del Rey, icono internacional, en dos canciones: Lost At Sea y Hollywood Bowl. El álbum es una mezcla de música clásica, pop y ambiental.

Tracklist del disco: