Canción: Rob Moose y Phoebe Bridgers – «Wasted»

Rob Moose es uno de esos músicos que quizá no te suenen por su nombre, pero que seguro que has escuchado en alguna de las muchas colaboraciones que ha hecho con artistas de primer nivel. Moose es un arreglista y compositor que ha trabajado con Paul Simon, Taylor Swift, The National, John Legend y muchos más. También es miembro del conjunto de cámara yMusic y un colaborador habitual de Bon Iver.

Ahora, Moose se lanza a la aventura en solitario con su EP debut Inflorescence, que saldrá a la luz el 15 de octubre a través del sello 37d03d. El EP incluye colaboraciones con algunos de sus socios habituales como Sufjan Stevens y Justin Vernon de Bon Iver, pero también con una invitada muy especial: Phoebe Bridgers.

Wasted, una canción sobre el desamor y la nostalgia

Bridgers es una de las cantautoras más aclamadas y populares del momento, gracias a su excelente álbum Punisher del año pasado y a sus proyectos paralelos como boygenius y Better Oblivion Community Center. Su voz dulce y melancólica es capaz de emocionar a cualquiera, y eso es lo que hace en Wasted, la canción que ha grabado junto a Moose para su EP.

Wasted es una canción que Bridgers escribió hace años y que ya había tocado en vivo alguna vez, pero que nunca había publicado oficialmente. Moose le propuso hacer una nueva versión con sus arreglos de cuerda y piano, y el resultado es una joya de delicadeza y sensibilidad. La canción es una balada acústica que habla sobre el desamor y la nostalgia, con frases como “I wasted my time on you/ I wasted my youth on you/ And now I’m so confused/ And now I’m so used to you”.

Inflorescence, el primer trabajo en solitario de Moose

Inflorescence es el primer trabajo en solitario de Moose, que ha querido mostrar su faceta como compositor y líder de su propio proyecto. El EP está compuesto por seis canciones que exploran diferentes estilos y emociones, desde el folk al pop pasando por la música clásica. Moose ha demostrado su talento como arreglista y colaborador de otros artistas, pero ahora también quiere demostrar su personalidad como artista propio.

Puedes escuchar Wasted a continuación y reservar el EP Inflorescence aquí.