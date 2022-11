Canción: Roger Waters – «Comfortably Numb (2022 Version)»

Roger Waters ha publicado una nueva versión de Comfortably Numb, el clásico de Pink Floyd publicado originalmente en 1980. Se trata de una interpretación «más oscura» que Waters ha grabado durante la reciente etapa norteamericana de su gira This Is Not A Drill.

Para ello, ha colaborado con Joey Waronker (Atoms For Peace, Ultraísta), Nigel Godrich y sus músicos de gira Jonathan Wilson, Gus Seyffert, Dave Kilminster, Jon Carin, Shanay Johnson y Amanda Belair.

Roger Waters reanudará próximamente su gira de despedida, que le traerá hasta Barcelona (21 de marzo, Palau St Jordi) y Madrid (23 y 24 de marzo, Wizink Center).