Canción: Rolling Blackouts Coastal Fever – «My Echo»

Rolling Blackouts Coastal Fever ha compartido un nuevo single titulado My Echo, que supone el tercer adelanto que han compartido del que será su tercer álbum, Endless Rooms, que saldrá el 6 de mayo a través de Ivy League / Sub Pop.

Tras el lanzamiento de The Way It Shatters y Tidal River, llega esta canción que fue escrita durante uno de los períodos de confinamiento que la banda experimentó en Melbourne en 2020, y aborda temas de claustrofobia, ansiedad y los efectos dañinos de la dependencia de la tecnología.

Rolling Blackouts Coastal Fever – My Echo

