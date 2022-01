Canción: Rolo Tomassi – «Closer»

Ya podemos escuchar Closer, un nuevo adelanto del próximo disco Where Myth Becomes Memory de Rolo Tomassi, que se publicará el 4 de febrero a través del sello MNRK.

Título: Closer

Incluido en: Where Myth Becomes Memory

Anteriores singles: Drip y Cloaked.

Sobre la canción: Con este tema, el teclista y vocalista de la banda, James Spence, explica que buscaban «mostrar un lado completamente diferente del disco. El álbum está lleno de momentos más ligeros y suaves para contrastar el lado más oscuro y ninguno más que este». Además, el cantante Eva Korman añade que la canción y el video hablan sobre «el ciclo constante de cambio. Para bien o para mal, llevamos nuestras experiencias pasadas con nosotros a un nuevo comienzo en constante evolución».

Rolo Tomassi – Closer

Todo sobre el nuevo disco de Rolo Tomassi

Título: Never Let Me Go

Fecha de publicación: Where Myth Becomes Memory

Anteriores lanzamientos: Time Will Die and Love Will Bury It, publicado en 2018.

Tracklist de Where Myth Becomes Memory

1. Almost Always

2. Cloaked

3. Mutual Ruin

4. Labyrinthine

5. Closer

6. Drip

7. Prescience

8. Stumbling

9. To Resist Forgetting

10. The End Of Eternity

Portada de Where Myth Becomes Memory

