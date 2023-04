Canción: Romy – «Enjoy Your Life»

Romy, una de las integrantes de The xx, acaba de lanzar su nuevo single, Enjoy Your Life, que formará parte de su próximo álbum en solitario, Romy. La canción viene acompañada de un video musical dirigido por su esposa, Vic Lentaigne, que muestra escenas íntimas y cotidianas de la pareja. Romy ha declarado que esta canción es una celebración de la vida y el amor, y que se inspiró en un fragmento de La Vita de Beverly Glenn-Copeland.

Sobre Enjoy Your Life

Sobre el single: «Cuando escuché la frase “Mi madre me dice que disfrute de la vida” de Beverly Glenn-Copeland, me quedé sin palabras. Esas pocas palabras me parecieron la frase más simple y capaz de desarmarme. Desde que tenía 11 años, he sido consciente y me he sentido atraída por la frase «la vida es corta». Me he sentido inspirada por las personas que he visto reaccionar a esto tratando de ver el lado positivo de la vida, incluso cuando las cosas van mal y los tiempos son difíciles. Por mucho que me encantaría ser naturalmente una de esas personas, no siempre soy capaz de hacerlo yo misma y a menudo me meto en mi propia cabeza, así que a veces un recordatorio como este viene bien. La letra de Glenn fue una conexión directa con lo que había sido un pensamiento muy silencioso y privado. Para mi me llegó a lo más profundo ya que mi madre falleció cuando tenía 11 años, por lo que esta perspectiva sobre vivir la vida era ya una parte de mí. Espero que esta canción celebre y comparta las palabras que Glenn dijo tan bellamente y mi reacción a ellas y espero que suponga una buena canción de baile. Espero que entendáis que no pretendo decirle a nadie cómo sentirse o que pretenda sentirse bien cuando no lo está, sé cómo te sientes cuando eso ocurre. Quiero agradecer a Glenn con todo mi corazón por permitirme usar esta canción. Por favor, escuchad la canción original La Vita de su álbum Primal Prayer. La canción también contiene un fragmento de la increíble canción Enjoy your life de Oby Onyioha, que Jamie trajo a la mezcla. Todo mi amor y gracias a un equipo increíble Fred, Jamie y Stuart Price por todas sus ideas brillantes y por acompañarme en el viaje de esta canción», explica la artista en un comunicado.

Y el videoclip: El video musical de Enjoy Your Life fue dirigido por su esposa, Vic Lentaigne, una fotógrafa y cineasta que ha trabajado con artistas como Arlo Parks, King Krule o Jorja Smith. Romy ha explicado que el video es muy personal y que quería compartir un poco de su vida privada con sus fans.