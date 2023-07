Canción: Romy – “The Sea”

Romy lanza su nueva canción The Sea como parte de su esperado álbum debut en solitario, Mid Air, que saldrá el 8 de septiembre bajo el sello Young. Esta última pista se suma a los recientes éxitos de Romy, Loveher, Enjoy Your Life y Strong, todas incluidas en Mid Air.

La artista, conocida por su participación en The xx, sorprende nuevamente con su talento en esta nueva producción. The Sea fue compuesta por la propia Romy y contó con la co-producción de Fred again.. y Stuart Price, quienes han aportado su magia a esta cautivadora melodía.

El vídeo musical de la canción es una creación dirigida por Mollie Mills y presenta a Romy junto a su esposa, la directora y fotógrafa Vic Lentaigne, en una casa y un paisaje marino. Sin duda, esta obra audiovisual añade una capa adicional de significado y emoción a la canción.

Recordemos que Romy recientemente hizo disfrutar al público en el festival Mad Cool, donde protagonizó una sesión como DJ, dejando a todos con ganas de más. Ahora, los fans en España esperamos ansiosos su regreso para presentar este álbum en solitario en directo.