Canción: Romy (The xx), Fred Again.. y HAAi – «Lights Out»

Romy de The xx, Fred Again.. y HAAi han unido fuerzas en un single colaborativo al que han titulado Lights Out.

Sobre la canción

Título: Lights Out

¿Qué nos cuentan sobre ella? Fred Again.. relata que «empecé esta canción en mi portátil en un tren hacia las Tierras Altas de Escocia e inmediatamente se la envié a Romy y Teneil (HAAi) porque me pareció muy especial. La letra y la voz de Romy son como un abrazo de un ángel rave».

Romy (The xx), Fred Again.. y HAAi – Lights Out

