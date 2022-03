Canción: Röyksopp – Breathe ft. Astrid S

Röyksopp ha colaborado con Astrid S en una nueva canción titulada Breathe, con la que nos siguen presentando su nuevo proyecto Profound Mysteries tras adelantos como This Time, This Place, Impossible, (Nothing But) Ashes… y The Ladder.

«Siempre quise colaborar con Röyksopp, han sido y siguen siendo una gran inspiración para mí. ¡Estoy muy emocionada de que la música finalmente salga!», ha comentado Astrid S sobre la colaboración, que viene acompañada de dos piezas audiovisuales: un videolyric dirigido por Jonathan Zawada y un un cortometraje llamado I Hate My Shelf, dirigido por el aclamado cineasta sueco Andreas Nilsson (Kanye West, 2 Chainz, MGMT).

Röyksopp – Breathe ft. Astrid S

Röyksopp & Andreas Nilsson – I Hate My Shelf

