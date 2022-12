Canción: Sabrina Bellaouel – ‘Trust’

La artista franco-argelina Sabrina Bellaouel anuncia su nuevo álbum con Trust, su primer adelanto. El álbum se llamará Al Hadr y lo podremos escuchar entero a partir del 3 de marzo del próximo año, que saldrá a la venta a través del sello discográfico InFiné.

Para este primer adelanto, Sabrina ha elegido la canción Trust, con ella toma el Future R&B por bandera y anticipa el estilo predominante del disco. Así es Trust, rica en neo-soul, bañada en neo-funk, rociada en hiper-pop, envuelta en jersey club y con toques de trap. Además, añade dos versiones distintas de la canción. Una más electrónica y experimental (‘Un Trust All Mix‘), la otra más abierta, más desnuda (‘Trust Clean Versión‘).

Sabrina Bellaouel se inspira en el personaje Jazmín de Alladín para crear Trust. Una reflexión hacia una industria musical dominada por hombres blancos. Su punto de vista sobre el tema es claro y conciso.

«En el fondo, Jazmín lucha por encajar en las tradiciones y las viejas formas de pensar. Quiere que la escuchen y la quieran de verdad, no solo que la vean. Me identifico con ella, como productora árabe en un mundo tan masculino y blanco como el de la música francesa«, comenta Sabrina Bellaouel.

Al Hadr

El nuevo álbum autoproducido por la misma Sabrina es su debut con el sello InFiné. Un trabajo atrevido de 13 canciones que verá la luz el 3 de marzo del año que viene. Un trabajo influido por la espiritualidad de Bellaouel y su atracción por la cultura de club, también por sus artistas favoritos como Radiohead o Sade, entre otros. Un disco que incluye una cuidada selección de colaboraciones con artistas franceses. Y con una amplia amalgama de estilos que se funden unos con otros, desde el R&B más limpio hasta la dulzura de la electrónica de club y bañándolo todo con trap, neo-soul o con un atrevido neo-funk.

Al Hadr promete ser divertido y desgarrador, no hay duda alguna. Lo avala la trayectoria musical de Sabrina, que cuenta dos vanagloriosos EP´s -‘We Don’t Need To Be Enemies‘ (InFiné, 2020) y ‘Libra‘ (InFiné, 2020)- y un LP – ‘Illusions‘(Autoeditado, 2017).

Esta trayectoria musical y su personal visión musical ha llevado a esta franco-argelina, nacida y afincada en París, a tocar en festivales y lugares de culto tales como The Peacock Society o Coconut Festival, entre otros.

A continuación os presento Trust, la original.