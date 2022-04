Canción: Salvatge Cor – ‘de mi’

Los mallorquines Salvatge Cor publican el single de mi, su tercer y último adelanto de su próximo EP CRUÍLLA que saldrá a la venta el 6 de mayo de la mano del sello Magic in the Air y del que ya conocemos dos cortes, Com Estimar Un Mirall y Cruílla (el homónimo del álbum). Para este tercer sencillo, la formación balear, ha preparado un videoclip que invita a reflexionar sobre el abandono dentro de unx mismx.

El videoclip es obra de Edu Carayol, un trabajo que de forma absolutamente cinemática y brillante plasma en imágenes el espíritu de este híbrido estilístico.

de mi trata asuntos como la autoestima y el autoconcepto, la confianza y seguridad en unx mismx, mirando atrás para intentar entenderse y perdonarse. Cuestiones complejas dentro de la cabeza pero que rezan el lema del hazte caso a tí mismo; pero, eso sí, sin miedo a equivocarte.

Y si la temática de este último adelanto es compleja, la amalgama de sonidos y referencias instrumentales no se queda atrás. Para ello, Salvatge Cor, ha apostado por elementos estilísticos que nacen del pop urbano, la electrónica experimental y el trip-hop; además, incorpora un fabuloso collage de fragmentos de Antònia Font, e inyecta la voz pitcheada de Júlia Colom.

Todo ello lo puedes ver en el corto que tienes a continuación, y también puedes consultar la fechas de los próximos conciertos de Salvatge Cor, más abajo.

Salvatge Cor – de mi

Próximos conciertos de Salvatge Cor

