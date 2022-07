Canción: Sam Fender – «Alright»

Tan solo unos días después de su triunfante concierto en Mad Cool Festival, del que hablamos en nuestra crónica, Sam Fender ha publicado en plataformas de streaming su cara B Alright, que grabó durante las sesiones para su segundo álbum de estudio Seventeen Going Under.

No es la primera vez que escuchamos esta canción, que acompañaba al single Long Way Off y apareció en un vinilo de edición especial para el Record Store Day este mismo año.

«Es una de las primeras canciones de la era Seventeen Going Under. Es una de mis favoritas, pero por alguna razón nunca llegúe a incluirla en el disco. Trata sobre crecimiento y cómo engañar a la muerte», asegura.

Sobre Sam Fender

Hijo y hermano de artistas, el británico Sam Fender creció rodeado de música y parecía predestinado a triunfar en ella. Poseedor de una dramática y expresiva voz y de un fino olfato para esas melodías a caballo entre el britpop y el indie rock que tanto gustan en el Reino Unido. Ya con sus primeros singles logró conquistar a la crítica y colarse entre los nominados al codiciado BBC Sound de 2018, reivindicándose como nombre a tener muy en cuenta y situándose en un lugar privilegiado en las listas de ventas.

